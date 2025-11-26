Отиде си Станчо Колев

На 88-годишна възраст почина големият български борец Станчо Колев, два пъти олимпийски вицешампион (в категория до 63 кг на свободния стил от Рим 1960 и Токио 1964). Сред успехите му са и два сребърни медала от световни първенства – в Техеран през 1959 г. и в Манчестър през 1965 г., а в София през 1963 г. печели бронз. Два пъти печели турнира „Дан Колов“, влючително първото издание от 1962 г. Обявен е за спортист №1 на XX век на Стара Загора. Поклонението ще бъде утре в Стара Загора от 12 до 13,30 ч в залата на агенция "Хадес", до паметника на Самарското знаме. Погребението ще бъде от 14 ч в село Плоска могила.