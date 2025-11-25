Росенов си осигури медал от европейското по бокс до 23 г.

Радослав Росенов осигури първия медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години се класира на полуфиналите в Будапеща. Българинът продължава перфектната си серия, след като срази Тициано Алкиати (Италия).

Росенов, под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев, направи много динамичен двубой на ринга в унгарската столица. Бронзовият медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул изпрати съперника си в нокдаун във втория рунд по пътя към победата.

За място на финал българинът ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.