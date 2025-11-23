Маринова с голям мач в Румъния

Радостина Маринова изигра голям мач за Динамо (Букурещ), който спечели драматично с 3:2 (25:20, 18:25, 26:24, 16:25, 18:16) срещу Волунтари в румънското волейболно първенство. Националката ни беше най-добрата в залата, а тимът и е на трето място в класирането с четири успеха от 5 мача. Маринова отбеляза 24 точки. За Волунтари игра разпределителката Кристина Гунчева., но само за кратко в първия и третия гейм.

В същото време Елица Атанасиевич също игра в драматичен двубой. Капитанът на националния ти отбор и нейният Паниониос стигнаха до пълен обрат с 3:2 (22:25, 23:25, 29:27, 25:13, 15:7) срещу Тетис. Българската звезда беше най-резултатна в отбора с 25 точки. Успехът беше трети пореден за Паниониос в гръцкото първенство.