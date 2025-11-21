Лара Гут се преби на тренировка, под въпрос за олимпиадата

Годината преди зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо се оказа кошмарна за някои от големите звезди в алпийските ски при жените. Лара Гут-Бехрами е поредната жертва на тежко падане по време на тренировка, което по всяка вероятност ще я извади от най-голямото спортно събитие. 34-годишната швейцарка се преби по време на тренировъчно спускане в Колорадо и има сериозна травма на лявото коляно.

Предстои Гут-Бехрами да се прибере в родината си, където ще премине подробни медицински изследвания, за да се разбере колко тежки са пораженията. Но швейцарските медии вече подозират, че става въпрос за скъсан менискус или кръстни връзки, а се предполага, че има и сътресение на мозъка. Това почти сигурно я вади от зимната олимпиада, а по всяка вероятност ще означава и край на кариерата й, тъй като преди сезона Лара обяви, че това е последната й зима като състезателка. Тя е олимпийска шампионка на супер-г от Пекин 2022 и има две световни титли от Кортина 2021, а общият брой на медалите й от големи първенства е 12 (3 олимпийски и 9 от мондиали). Има 48 победи в Световната купа, печелила е два пъти Големия кристален глобус (2016 и 2024 г.) и има 6 малки купи на супер-г и една в гигантския слалом.