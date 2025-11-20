Весела Лечева: Работата на БОК се саботира

Весела Лечева все още не може да встъпи в длъжнността си на председател на БОК 8 месеца след Общото събрание, която я избра на мястото на Стефка Костадинова. Две от съдебните жалби срещу решенията на форума бяха отхвърлени от СГС, но все още не е ясно кога ще бъдат разгледани останалите.

„Съдът и в двата си състава потвърди решенията на Общото събрание от 19 март, което бе проведено по всички правила, това е съдебна процедура, нямам представа колко дълго ще продължи – заяви Лечева. - Съдът е претрупан от много работа, не мога да виня съдиите, но затрупвайки съда с такива безмислени „копи-пейст“ молби, се цели да се шиканира целия процес и да се промени резултата от Общото събрание. Срамът си остава за България и Българския олимпийски комитет. Работата на БОК се саботира и ние нямаме възможност да работим нормално като нормален олимпийски комитет. Моята задача в тези седем месеца от Общото събрание е да не се почувства от спортистите, че има някакви проблеми, оспорвания, че БОК е подложен на тази безпрецедентна ситуация“.