Усик хвърли една от титлите, обявиха претендента Уордли за шампион

Да си безспорен световен шампион в профи бокса не е лесно, предвид факта, че различните организации изискват титлата да бъде защитавана в различни срокове срещу различни претенденти. Това принуди господаря на тежката категория в последните години Олександър Усик да оваканти пояса на Световната боксова организация (WBO), тъй като не пожела да се съобрази с нареждането на централата.

Така за шампион бе обявен британецът Фабио Уордли, който досега се ползваше със статут на официален претендент. Той спечели званието, след като изненадващо победи Джоузеф Паркър, като новозеландецът плати скъпо за решението си да рискува статута срещу хонорара от мача.

Любопитно е, че Уордли доскоро минаваше за евентуален съперник на Кубрат Пулев, а сега може да се бие със сънародника си Моузес Итаума, който също се опитваше да си уреди мач с българина. Според британските медии WBO ще задължи Уордли да „верифицира“ титлата с мач срещу младия лондончанин. А за плановете на Усик може само да се гадае, но се очаква той да направи трети мач с Тайсън Фюри догодина...