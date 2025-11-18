И Алкарас се измъкна от купа „Дейвис“

Карлос Алкарас беше един от малкото играчи от елита в мъжкия тенис, който трябваше да участва във финалите за купа „Дейвис“ в Болоня тази седмица. В последния момент обаче и испанецът се „измъкна“ от ангажимента, като се оказа, че има травма в подколянното сухожилие. Проблемът не си пролича на АТП финалите в Торино, където вторият в света стигна до поредния епичен финал с лидера в ранглистата Яник Синер. А след загубата в два оспорвани сета се подложи на изследване, което установило проблема.

„Много съжалявам да съобщя, че няма да мога да играя за Испания за купа „Дейвис“ в Болоня – обяви Алкарас. - Медицинската препоръка е да не се състезавам. Винаги съм казвал, че да играеш за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за купа „Дейвис“. Прибирам се със съкрушено сърце.“