Херо поема Ботев (Пд)

Димитър Димитров-Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив, съобщиха от клуба.

Един от най-титулуваните български специалисти подписа днес 2-годишен договор с "жълто-черните".

Димитров, който е трикратен шампион на България, ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

Във вторник (18.11) новият наставник на Ботев ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион „Христо Ботев“.

Димитров ще поеме треньорските функции от Иван Цветанов, който през последните седмици изпълняваше задълженията на временен старши треньор. Цветанов зае тази позиция след напускането на Николай Киров в края на септември.

Треньорската кариера на 66-годишния Димитров преминава през отборите на Нефтохимик, Литекс, Левски, Велбъжд, Локомотив Пловдив, Черноморец Бургас, Лудогорец, Берое, Арда Кържали и Спартак Варна, където бе и последният му ангажимент. В чужбина той е бил начело на саудитските Ал Насър и Ал Кадисия, руския Амкар Перм, както и казахстанския Иртиш Павлодар.

В периода 1998-1999 година Димитров е старши треньор на националния отбор на България. През 2014 година той е спортен директор на Ботев Пловдив.