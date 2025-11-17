Новият селекционер на „лъвиците“ Абонданца: Успехите на мъжете ще ни служат за мотивация

„Италианската рецепта“ се оказа отлично решение за мъжкия национален отбор по волейбол, стигнал до сребърните медали на световното първенство във Филипините и може би това накара президента на БФВолейбол Любо Ганев да направи подобен избор и за женския ни тим година след като „избра българското“ в лицето на Антонина Зетова. Начело на „лъвиците“ се завръща Марчело Абонданца, който водеше българския отбор и през миналото десетилетие, но не успя да го класира за нито едно голямо първенство.

„За всичките тези години работих на три континента и в шест държави, промених се като човек – заяви италианецът. - Виждам хубав проект, а има много познати лица от предишния ми престой, с които работихме много добре. Сега искам да постигнем резултатите, които не успяхме преди 12 години. Ще ми трябва време“.

За разлика от наставника на мъжете Джанлоренцо Бленджини, който има за задача да изведе „лъвовете“ до олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., при дамите перспективата е доста по-далечна – Бризбейн 2032, като целта е новото златно поколение, спечелило европейска и световна титли в последните две години при девойките, да бъде интегрирано в женския отбор.

„Трябва да направим качествен скок от девойките към жените, трябва да развием всички млади волейболистки в състава – добави 55-годишният Абонданца. - Това е начинът да растат. Всичко това, което говорехме като концепция с Любо Ганев, ме впечатли. Направеното до момента ме задължава да подходя амбициозно към тази задача. Във всички случаи искаме подобрение на резултатите и смятам, че можем да го постигнем. Мъжкият национален тим направи наистина невероятни неща. Трудно е да си представим, че жените ще се стремят към това още от самото начало, но с времето идеята е да надграждаме. Успехите на мъжете ще ни служат като мотивация“.