Националите остават без точки след дузпа и автогол за 0:2 срещу Турция

България загуби с 0:2 на Турция в петия си мач от Световната квалификация в група „Е“. Хакан Чалханоглу вкара от дузпа в 18-ата минута, за да открие резултата, а Атанас Чернев с автогол в 84-ата оформи крайното 2:0.

Срещата на стадион „Матлъ“ в Бурса регистрира пето поражение в пет мача за българите и те остават на дъното на класирането без точка, само с един отбелязан гол и 18 допуснати.

Турците са 2-и в групата с 12 точки и ще се опитат да спечелят мача с Испаниея след три дни в Севиля. За България остава домакинството по същото време на стадион „Васил Левски“ срещу Грузия в опит да вземе първи точки и да избегне повторение на антирекорд с 91-годишна давност.

Първата възможност за домакините дойде в 12-ата минута при поредния пробив от дясно, където Мартин Георгиев и Георги Русев имаха доста проблеми. Ферди Кадъоглу намери Актюркоглу, който стреля по диагонала в аут.

Пет минути по-късно домакините стигнаха до преднина, след като получиха дузпа заради игра с ръка на Християн Петров. Капитанът им Хакан Чалханоглу прати Митов в обратния ъгъл.

В ситуацията за дузпата най-напред Кристиян Димитров направи фаул, Чалханоглу стреля от 20-ия метър, но топката се спря в ръката на Петров. Съдията от Шотландия първоначално не реагира, но след протестите на турците и явно подпомогнат от ВАР-съдията, отсъди 11-метров наказателен удар, превърнат в гол.

В 22-ата минута Керем Актюркоглу пък принуди Митов да спасява българската врата от второ попадение.

Постепенно българите стабилизираха защитата и започнаха да посещат турските атаки във втора третина, което им позволи да направят няколко добри слизания към вратата на Угурджан Чакър. В 43-ата минута Кирил Десподов опита късмета си от свободен удар след като Филип Кръстев беше повален от Чалханоглу на 22-23 метра от вратата. Чакър обаче очакваше къде ще отиде топката и успя да парира. А в последната минута на първата част Митов отново спаси българската врата, отбивайки с една ръка на удар на Актюркоглу.

Домакините опитаха да нанесат ранен удар, но българският отбор успешно се противопоставяше във втора третина и търсеше контраатаки. Единствено в първите 15 минути удар на Актюркоглу с глава мина над горната греда на вратата, пазена от Димитър Митов. А в 58-ата минута българите можеха да изравнят, като Кирил Десподов и Георги Русев комбинираха от ляво, а крилото на ЦСКА 1948 стреля с десния крак, извън обсега на вратаря Чакър, но топката се отби в страничната греда.

В 66-ата минута Турция отговори с удар до гредата от малкото наказателно поле на Кенан Йълдъз, който по чудо не отбеляза. Пет минути по-късно Исмаил Юксек от сходна позиция не успя да улучи българската врата.

България отговори с контраатака в 79-ата минута, която завърши с нов фалцов удар на Русев и отново майсторско спасяване на Чакър до лявата греда.

В 84-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол, след като Хакан Чалханоглу центрира от фаул, който същият Чернев направи. Пловдивчанинът сбърка при изнасянето на топката, направи нарушение, а след това не се ориентира и заби топката в българската врата. Това е втори автогол за него в тези квалификации, след като направи същото и при поражението с 0:4 от Испания във Валядолид.

В края на срещата турците имаха още две добри възможности да увеличат преднината си, но веднъж стреляха в аут, е и Димитър Митов показа, че днес е във форма в друга ситуация.