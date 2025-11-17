Джошуа срещу Джейк Пол на ринга в Маями преди Коледа

Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол в боксов мач, излъчен по платформата „Нетфликс“ на 19 декември. Сблъсък ще е в Маями, а новината доведе до множество спорове в света на профи бокса, тъй като становището спрямо инфлуенсъра Пол е противоречиво. Звездата, набрала популярност с изяви в Ютюб, с времето си уреди няколко боксови срещи, които събраха повече приходи от събитията в истинския бокс, а последният му мач бе победа над Майк Тайсън.

За разлика от Динозавъра, който наближава 60 г. и редовно употребява психоактивни вещества, Джошуа е на 36 г. и споменът за световните му титли все още е пресен, а около ринга се шири мнението, че здравето и животът на Пол са в опасност в истински мач срещу Ей Джей. Други пък обвиняват британеца, че злепоставя спорта със съгласието си да дели ринга с такъв „самозванец“.

„Няма да има милост, ще счупя лицето на Джейк Пол и рекордите в интернет – закани се Джошуа, който преди време изяви амбицията си да стане първият боксов милиардер. - Това е голяма възможност за мен и смятам да направя много пари от нея“.