Алберт Попов откри сезона с 23-о място

Българинът Алберт Попов се класира на 23-о място в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви (Финландия), а Лукас Пинейро Бротен спечели състезанието с резултат 1:50.72 минути (54.13 и 56.59), постигайки първа победа за Бразилия в Световната купа.

Попов, който беше 22-и след първия манш, се нареди 23-и с общо време от 1:53.01 минути (55.00 и 57.02), на 2.29 секунди зад Пинейро Бротен.

Другият българин в надпреварата Калин Златков отпадна в първия манш.

Роденият в Норвегия бразилец Лукас Пинейро Бротен беше най-бърз и при първото спускане по пистата по-рано днес, а въпреки че допусна леки неточности във втория манш спечели първото място. На втора позиция се нареди олимпийският шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), с изоставане от 0.31 секунди.

Представителят на домакините Едуард Халберг, който участва с 29-и стартов номер, зарадва финландските зрители с първи подиум в кариерата си в Световната купа по ски. Той завърши трети, с изоставане от 0.57 секунди от времето на победителя.

Носителят на Малкия кристален глобус в дисциплината Хенрик Кристоферсен остана едва 13-и в Леви.

В генералното класиране за Световната купа Лукас Пинейро Бротен вече дели първото място с петкратния носител на трофея – швейцареца Марко Одермат, който спечели гигантския слалом в Зьолден в края на октомври. Двамата имат по 100 точки.

През новия сезон в Световната купа в алпийските ски при мъжете са планирани общо 11 старта в слалома, а следващия кръг предстои в Гургл (Австрия) на 22 ноември.