ООН иска мир за зимната олимпиада

ООН прие резолюция, призоваваща за олимпийско примирие по време на зимните игри в Милано/Кортина през февруари. Проектът под надслов „Изграждане на мирен и по-щастлив свят чрез спорта и олимпийския идеал“, който бе приет с консенсус, се състои от 7 точки и предвижда олимпийско примирие, което започва 7 дни преди откриването на игрите на 6 февруари 2026 г. и трае седем дни след закриването на паралимпийските на 15 март.

„Трябва да работим заедно, за да отделим спортът от политиката – обяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри. - Спортистите трябва да могат да пътуват до страните домакини и да се състезават, вместо да се изправят пред заплахата да останат у дома, защото визите им са били отказани по политически причини“.

А утре е откриването на реновирания улей за шейни и бобслей в Кортина д'Ампецо, който трябва да приеме състезанията от предстоящата олимпиада. През уикенда има Световна купа по бобслей и скелетон, която се завръща в италианския зимен център за първи път от почти 20 години. Преди това съоръжението бе подложено на интензивни десетдневни тестове с участието на състезатели от 30 страни.