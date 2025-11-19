Левски не взе и гейм на Гуагуас в квалификациите за Шампионската лига

Левски загуби с 0:3 (17:25, 23:25, 18:25) като гост срещу Гуагуас Лас Палмас в първи мач от третия кръг в Шампионската лига по волейбол за мъже.

Старши треньорът на българския първенец Николай Желязков започна със стартов състав: Юлиан Вайзиг, Стоил Палев, Гордан Люцканов, Тодор Скримов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков и либерото Дамян Колев.

Испанците контролираха играта в първия гейм и водеха с 15:10 и 20:13, за да спечелят лесно с 25:17.

Втората част беше по-равностойна. "Сините" изоставаха с 11:14, но успяха да наваксат пасива си и да се доберат до 22:22. Решителните следващи две точки бяха в полза на Лас Палмас и домакините направиха резултата 2:0 след 25:23.

Третият гейм отново премина при пълно превъзходство за Гуагуас. Иберийците натрупаха солидна разлика от 10:5 и 15:7, за да приключат срещата при 25:18 след 85 минути.

Тодор Скримов завърши с 10 точки за Левски, а Гордан Люцканов добави още 8.

За състава на домакините Бруно Николас и Франсиско Соуза реализираха по 12 точки.

Реваншът между двата отбора ще се проведе на 26 ноември в София.