Нефтохимик напред, Берое отпадна за Чалъндж къп

Нефтохимик 2010 се класира за 1/16-финалите турнира по волейбол за мъже Чалъндж къп. Бургазлии победиха с 3:1 (23:25, 25:11, 25:20, 25:22) у дома Шеноа Женева в двубой-реванш, а първата среща между двата отбора завърши с успех 3:0 за Нефтохимик 2010.

Гостите изненадващо поведоха в резултата след изиграването на първата част, когато имаха превъзходство. Воденият от треньора Франческо Кадеду състав успя да обърне изцяло развоя на събитията в зала "Бойчо Брънзов" и да спечели втория мач от елиминациите.

Отборът от Бургас беше най-категоричен в играта си през втората част, когато пречупи съпротивата на Шеноа за крайното 25:11. В оставащите разигравания от двубоя Нефтохимик 2010 затвърди преимуществото си.

Най-резултатен за домакините стана Ади Османович с 19 точки. Съотборникът му Калоян Балабанов добави още 12 пункта.

За тима от Женева с 11 точки завърши Йозеп Коорик.

В следващия кръг на третия по сила евротурнир бургазлии се изправят срещу израелския Макаби Тел Авив, който елиминира испанския Памеса Теруел.

Берое отпадна от турнира след загуба с 0:3 (26:28, 21:25, 19:25) като гости срещу Слован Братислава в мач-реванш от 1/32-финалите. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:2 в полза на старозагорци.

Българският отбор водеше с 13:9 и 19:16, но словаците изравниха до 20:20, след което получиха геймбол при 24:23. Берое успя да стигне до 26:26, но домакините спечелиха следващите две точки и направиха решителна крачка към класирането напред в третия по сила европейски клубен турнир.

Във втората и третата част Слован успяваше да контролира събитията на полето, докато Берое не успя да се противопостави успешно на домакините след изпуснатата инициатива в първия гейм.

Рас Деланси завърши с 10 точки за "зелените" от Стара Загора, а 9 добави Спас байрев.

Томаш Кришко реализира 16 точки за отбора от Братислава.