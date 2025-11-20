Ирбис-Скейт поднесе Купата на България на ЦСКА

ЦСКА е новият носител на Купата на България по хокей на лед, след като завърши начело в класирането след първата фаза от редовния сезон на първенството, която бе валидна и за трофея. До тази развръзка се стигна, след като Ирбис-Скейт с 8:4 (2:0, 3:2, 3:2) шампиона НСА и така трите тима завършиха с равен актив от по 9 точки (с по 3 победи и 1 загуба). А „червените“ са с най-добра голова разлика – 50:10, преди Ирбис-Скейт (35:16) и НСА (31:15). В класирането следват Славия (1-3, 3 т., 17:33) и Септември (0-4, 0 т., 10:68). Първите четири тима ще участват във втората фаза, която започва следващата седмица.