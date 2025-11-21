Две години след ареста с белязани банкноти прекратиха делото срещу баща и син Иванови

Съдебната сага срещу бившия треньор на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов се оказа буря в чаша вода. Софийски градски съд прекрати производството срещу олимпийския шампион от Барселона 1992 по дело 5460/2025 и го върна на прокурора Николай Гугушев, като градската прокуратура може в седемдневен срок да протестира срещу решението и да го прати на Апелативния съд на столицата.

Иванови баща и син бяха арестувани показно преди две години по обвинение в корупция, свързана с домакинството на европейското първенство през февруари 2024 г. Впоследствие бяха освободени под гаранция, а обвинението вече бе в търговия с влияние. В резултат на това Иванов-старши загуби мястото си като национален треньор, а синът му бе уволнен от ММС, където работеше като експерт. Именно той бе в центъра на скандала, след като бе заловен с белязани банкноти по указание на тогавашния президент на БФВТ Ариф Маджид.

Друга съдебна новина в родния спорт е поредната победа на Весела Лечева в продължителната сага за председателското място в БОК, този път на ниво Апелативен съд. Инстанцията отхвърли жалбата на БФ Бадминтон срещу избора на Лечева на Общото събрание през март. Решението идва дни след като СГС отхвърли друга жалба – на БФВТ. Тя обаче също подлежи на обжалване пред Апелативния съд. Все още не е ясно кога всичките седем жалби ще преминат през всички инстанции, като според Лечева сагата може да се отрази много негативно на българското участие на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през февруари.