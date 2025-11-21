Номинираха Григор за спортсменство

Григор Димитров може все пак да получи награда за представянето си на корта през отиващата си 2025 г., макар и да не спечели титла. Най-добрият ни тенисист предизвика най-голямо внимание с изявата си на Уимбълдън, където травма го спря при на практика спечелен мач срещу бъдещия шампион Яник Синер. А моментът, в който българинът подаде ръката си на рефера, поддържайки я с другата, му донесе симпатии от цял свят и номинацията за приза за спортсменство на името на шведската легенда „Стефан Едберг“. Останалите номинирани са Карлос Алкарас, Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим. Джак Дрейпър, Жоао Фонсека, Якуб Меншик и Валентен Вашеро пък ще си оспорват наградата за пробив на годината.