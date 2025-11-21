Капак на шахта изложи Лас Вегас преди Формула 1

Дори в най-лъскавото място на Америка стават грешки. Оказа се, че улиците на Лас Вегас не са подготвени докрай за Формула 1, след като капак на шахта стана причина за прекратяването на втората свободна тренировка за местната Гран при. Все пак екипът от маршали установил проблема навреме и сигнализирал, с което била избегната опасност от много сериозен инцидент. Опитът за светкавичен ремонт се оказа неуспешен и за втори път край уличното трасе се появиха червени флагове и сесията бе прекратена.

Най-добро време до този момент имаше лидерът в генералното класиране Ландо Норис (Макларън) с минимален аванс пред Кими Антонели (Мерцедес) и Шарл Льоклер (Ферари), който преди това беше най-бърз в първата сесия.

„Все още гледам на титлата като на нещо в далечна перспектива – заяви Норис. - Това е състезание, в което трябва да имаш късмет. Няма никакъв смисъл да празнувам предварително“.

Макс Верстапен явно също се надява, че късметът може да се окаже решаващ в Града на греха.

„Не знам на какво мога да разчитам този уикенд, защото нашата кола има добро сцепление за бързите завои, но тук условията са различни от всяка друга писта – призна световният шампион. - Състезанието е през нощта и асфалтът е хладен“.

А Формула 1 става все „по-американска“, след като и в Мерцедес се появи инвеститор от САЩ. Милиардерът Джордж Курц придоби 15% от акциите на тима срещу близо 300 милиона долара и вече е съсобственик с директора на тима Тото Волф.