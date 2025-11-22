Норис повежда колоната в Лас Вегас

Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 Ландо Норис спечели полпозишън за Гран При на Лас Вегас, след като беше най-бърз в квалификацията за място, а съотборникът му от Макларън и най-близък съперник за титлата Оскар Пиастри завърши пети в дъждовното време в САЩ.

Настоящият световен шампион от Ред Бул Макс Верстапен, трети в класирането след 21 от 24 състезания и на 49 точки от лидера, се присъедини към британеца на първа редица, но беше с 0.323 по-бавен.

Норис, който не може да си осигури титлата в Лас Вегас, води пред австралиеца Пиастри с 24 точки и ще се стреми към трета поредна победа утре рано сутринта на уличната писта.

Полпозишънът е седми за Норис за сезона, изравнявайки постижението на Верстапен, като последните седем състезания бяха спечелени от тази позиция.

Испанецът Карлос Сайнц се класира на трето място за Уилямс, а Джордж Ръсел, миналогодишният победител в Лас Вегас, завърши четвърти за Мерцедес.

„Това беше стресиращо. Адски стресиращо“, каза Норис след студената нощна сесия, която започна под постоянен дъжд, като Астън Мартинс бяха с гуми за напълно мокри настилки, а останалите - с интермедиа.

„Навън е толкова хлъзгаво. Щом удариш бордюра малко неправилно, както направих аз, рязко се отклоняваш в едната посока и колата отива в другата. Бяхме на косъм от удара в стената. Никой не е карал тук в дъжд преди, така че беше трудно да се очаква каквото и да било“, добави той.

Новозеландецът Лиъм Лоусън остана шести за Рейсинг Булс, Фернандо Алонсо седми за Астън Мартин и Исак Хаджар осми в с Рейсинг Булс. Шарл Льоклер от Ферари се класира девети, а Пиер Гасли завърши топ 10 за Алпин.

Люис Хамилтън от Ферари, който обикновено се представя отлично при мокри условия, ще стартира последен на уличната писта. Седемкратният шампион нямаше късмет, тъй като той кара със заклещен конус в предната част на неговата кола, а в края на финалната си обиколка беше хванат и от жълти флагове.

„Не можах да накарам гумите да работят“, каза британецът по радиото.

Миналогодишният победител Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в последната свободна тренировка, която се проведе преди квалификацията, изпреварвайки Макс Верстапен и Александър Албон.

Гран При на Лас Вегас е утре сутрин от 06:00 часа българско време.