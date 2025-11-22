Везенков с 13 точки в коша на Париж Баскетбол, Олимпиакос с осма победа в Евролигата

Отборът на Олимпиакос, с Александър Везенков в състава си, победи гостуващия Париж Баскетбол с 98:86 (21:29, 37:20, 17:20, 23:17) в мач от 12-ия кръг на Евролигата и записа осми успех в надпреварата.

Гръцкият тим е на второ място в класирането с баланс от 8 успеха и 4 поражения, а френският тим е 13-и с 5-7.

Българският национал започна като титуляр и се отличи с 13 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 отнета топка за 27:19 минути на паркета.

Гръцкият тим загуби първата четвърт, но спечели убедително втората и на почивката водеше с 58:49. През второто полувреме Олимпиакос продължи да води в резултата и триумфира с крайния успех.

За домакините Еван Фурние реализира 18 точки, Тайсън Уорд и Тайлър Дорси добавиха по 12.

Гостите бяха днес без голямата си звезда Надир Ифи. Страхотен мач изигра Джъстин Робинсън. Гардът наниза 35 точки и записа още 4 асистенции, 2 борби и 2 отнети топки. По 13 реализираха Якуба Уатара и Джереми Морган.

Националът на България Коди Милър-Макинтайър беше най-резултата за тима на Цървена звезда, който загуби гостуването си на испанския Валенсия със 73:76 (26:26, 13:23, 21:11, 13:16) в друга среща от кръга.

Роденият в САЩ плеймейкър приключи с 23 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 31 минути.

Бранко Бадио наниза 16 точки за Валенсия, а 12 и 10 добавиха съответно Камерън Тейлър и Хеан Монтеро.

Отборът на Педро Мартинес подобри актива си до 7-5, докато тимът на Саша Обрадович претърпя четвърта загуба.

В други мачове Партизан (Белград) отстъпи пред Фенербахче (Турция) с 87:99 (11:24, 28:32, 29:19, 19:24), a Баскония (Испания) победи Байерн Мюнхен (Германия) с 95:73 (14:26, 28:15, 25:18, 28:14).

Виртус Болоня (Италия) се наложи над Макаби Тел Авив (Израел) с 99:89 (26:24, 30:21, 24:21, 19:23). Тимът подобри баланса си до 6-6, след като италианският отбор вкара 17 тройки, а израелският отбор има 3 успеха и 9 поражения.

Карсън Едуардс поведе Виртус с 26 точки, Мат Морган има 17, а Дерик Алстън 15 и 7 борби. Марсио Сантос се отличи за Макаби с 19 точки.