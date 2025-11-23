И шампионът безпомощен срещу Мони Николов

Волейболът живее в ерата на Симеон Николов! Световният вицешампион с всеки мач се превръща в сензация в руското първенство. Пред мощта му коленичи и шампионът Зенит. Воден от своя български аз Локомотив (Новосибирск) срази съперника с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29). Отборът, чийто треньор е легендата Пламен Константинов, има осем успеха от осем мача – нещо непостижимо са всички останали в руското първенство.

18-годишният Николов направи 10 точки – 4 аса, 2 блока и 44 процента ефективност в атака. Най-фамозната от тях беше и последна в мача. В изключителния четвърти гейм при 30:29 разпределителят ни майсторски пусна топката, а не я подаде на съотборник да забие.

„Мони е необикновен играч – похвали го Константинов след двубоя. - Разпределител от такъв тип не трябва да се ограничава, защото държи вниманието на противника. Той се развива непрекъснато. За последната точка разпределителите обичат да се надлъгват. За мен пускането на Абаев беше по-неочаквано. Опитваме бързо да подобрим взаимодействието.“