Председателят на БФ Ски Цеко Минев: Търсим надграждане след миналия сезон

Незапомнено успешният сезон, който белите ни спортове имаха миналата зима неизбежно води до големи надежди за още по-добро представяне на олимпиадата в Милано/Кортина, черешката на тортата за предстоящия. Лъвският пай от квоти се пада на БФ Ски, която обединява четири спорта – алпийски ски, ски бягане, ски скок и сноуборд. И покрай това – „лъвският пай“ от гледна точка на организационна работа и бюджетиране, при това в доста сложен момент, когато неразбориите в БОК заплашват да се отразят и на българското участие на зимните олимпийски игри.

„Сезонът е важен и натоварен с големи очаквания, имаме Световна купа в Банско и олимпиада, на която се надяваме да постигнем успехи – заяви председателят на БФ Ски Цеко Минев. - След това, което постигнахме миналата година, можем да се гордеем с нашите състезатели, но също така това ни дава повод да търсим надграждане. Сезонът вече започна за Алберт Попов и Владимир Зографски, които показаха добри резултати в началото. Следващата седмица започва и сноубордът, ще видим и там в каква форма са нашите състезатели. Последното им важно състезание преди олимпиадата ще е в Банско и то ще е и последен шанс за квота, ще се опитаме и ние да спечелим още някоя. Но в крайна сметка трябва да се знае, че ние се състезаваме със съперници от страни, чиито бюджети за спорт за многократно по-големи от нашия. Така че може би просто трябва да стискаме палци“.

А изненадващо Тервел Замфиров, който е може би най-голямата ни надежда за олимпийска слава в Италианските Алпи, побърза да се разграничи от шефа на централата.

„Влизам в сезона отпочинал и енергизиран, споделям надеждите на всички за добро представяне, но не споделям очакванията – заяви Тервел, който е „пълен отличник“ на големи първенства до момента със световни титли за мъже, младежи и студенти. - Смятам, че натоварването с много големи очаквания тежи на състезателите. И все пак се надявам, че трудолюбието и подготовката ни ще си кажат думата, особено на олимпийските игри. Надявам се на най-доброто, фокусът ми е към състезанието в Банско, на което се състезавам с най-голямо желание. Също и на олимпийските игри, които ще са първи за мен“.

В същия дух се изказа и Радослав Янков, който също не обича големите думи преди старт.

„Започва моят 20-ти сезон, благодарен съм на ски федерацията и спонсорите за подкрепата през това време, предстои ми и участие на четвърта олимпиада – заяви опитният чепеларец. - Подготовката ми е супер, имахме най-добрите условия от гледна точка на тренировки на сняг. Но аз не обичам да си поставям очаквания и се надявам да се справя добре на всички състезания. Ясно е, че черешката на тортата ще е в Банско, а и всички гледаме към олимпиадата“.

Двамата ни асове в сноуборда ще стигнат по различни пътища до олимпиадата. Янков ще участва още в първия старт от сезона идната седмица в Китай, където ще пътува и сестрата на Тервел – Малена.

„Пращаме я като „опитно зайче“, за да не рискуваме да излагаме Тервел на различни условия, пътуване, съмнителна храна...“, уточни техният баща и треньор Анатоли Замфиров. Азиатското начало на сезона е на твърде различни условия – писта с изкуствен сняг, която е непозната за всички. А самият Тервел ще се подготвя специално за олимпиадата, като ще участва на едва няколко състезания преди това, едното от тях в Банско на 17-18 януари.

Подготовката за събитието в пиринския курорт вече е в ход, въпреки че на хоризонта не се вижда сняг.

„Голяма част от дейностите са планирани и всичко върви по график. Банско за Световната купа по сноуборд е това, което е Кицбюел за ските“, заяви директорът на състезанието Виктор Гичев, който освен това е съветник на ФИС за Световната купа по сноуборд. А Цеко Минев като член на съвет на международната федерация му съобщи и новата му длъжност – ще отговаря за пистите за алпийския сноуборд на олимпиадата.

Без изява на родна земя през предстоящия сезон ще остане Алберт Попов. Най-добрият ни алпийски скиор се различава от звездите ни в сноуборда и по това, че не се притеснява да говори за високи цели.

„При мен сезонът започва, минаха първите два старта от Световната купа, в тях малко не знаеш къде се намираш и се опитваш да нацелиш нещата – разказа Попов за началото на сезона си. - С четвъртото си спускане от тези два старта успях да направя това, което мога и вече знам, че мога да давам газ. Моята цел сега е да давам постоянни резултати и да постигна върхово класиране на олимпийските игри. Не съм карал на олимпийската писта в Кортина, там не е имало слалом. Знам, че има дълго равно и малко стръмно. Колкото до новата екипировка – смятам, че вече улучих правилните настройки. При мен са по-различни – аз съм най-ниският състезател в Световната купа и това, което работи за мен, не работи за другите и обратно“.