Звездите ни в зимните спортове си искат знамето за олимпиадата

Звездите ни в зимните спортове не искат и да си представят, че може да се наложи да участват без българското знаме на олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари. Но тази възможност е напълно реална заради неуредиците в БОК, където все още текат съдебни жалби и новоизбраното ръководство начело с Весела Лечева не може да встъпи в длъжност.

„Дейностите по акредитирането на делегацията се извършват от новото ръководство, което е признато от МОК, а парите са в старото – уточни шефът на ски федерацията Цеко Минев. - Далеч сме от мисълта да политизираме този момент, надяваме се да се справим със ситуацията с помощта на всички, които са ангажирани в тази дейност“.

Алберт Попов и Радослав Янков признаха, че не биха искали да бъдат принудени да се състезават с неутрален статут. Още по-наясно е положението с Тервел и Малена Замфирови, които имат квота за отборното състезание в сноуборда, но не е сигурно дали българският дует ще може да стартира, ако делегацията ни е с неутрален статут.

„Ние отиваме на олимпиадата да представяме не себе си или федерацията, а България – заяви Тервел. - Ако останем без флаг, ще е все едно се скитаме без цел и посока. Би било много демотивиращо и ще повлияе негативно на всички. Надяваме се проблемът да бъде разрешен“.