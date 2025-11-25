Волейболната федерация награди Efbet

Еfbet получи специална награда от Българската федерация по волейбол по повод дългогодишното партньорство между двете страни. Компанията бе отличена по време на грандиозната галавечер „Заедно към върха“, организирана от родната федерация и посветена на забележителните успехи на българския волейбол през годините.

Наградата получи Димитър Димитров, който отговаря за стратегическите проекти в efbet.

"Това е поредната емоционална вечер, която има в българския волейбол. Прекланяме се пред вас, олимпийски медалисти. Вие сте нашата гордост и ви обичаме. Благодарим на всички поколения след тях и че следват техния път. Благодарим за всеотдайността и волята за победа, както и че ни направиха горди българи", заяви той.

Еfbet вече 10 години подкрепя българския волейбол като генерален спонсор – Българската Федерация по волейбол и Националните отбори (мъже и жени).

"Ние, от efbet, нашата компания, можем да наречем привилегия да сме в партньорство с българската федерация по волейбол. Привилегия е, че гледаме как Любо Ганев показва как се прави спорт в България. Можем да сме само горди, а не безучастни, че сме част от този път. Благодарим ви, че има, както и за признанието, че нас ни има. Бъдете здрави и безкрайни успехи", добави Димитър Димитров.

А президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев сподели, че е „най-щастливият“ президент на спортна федерация в България.

"Аз съм най щастливият президент на спортна федерация в България. Не само заради успехите, но заради всичко, което правим в последните пет години и половина - сподели Ганев при откриването на церемонията. - Радвам се, че сред нас са много шампиони, които са накарали младите да тръгнат по този път. Радвам се, че сред нас са треньорите. Благодаря на тях, както и на нашите партньори, с които извървяхме този тежък път. Мога смело да кажа, че без помощта на държавата в лицето на Министерството на малдежта и спорта, на всички наши партньори, които са повярвали, че българския волейбол може да им помогне да асоциират марките си с волейбола, това нямаше да бъде възможно. Пожелавам си в следващите години да имаме още повече поводи за радости".