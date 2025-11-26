Олимпийският факел лумна без слънце

Олимпийски огън „менте“ потегли към зимните игри в Милано и Кортина. Факелът, с който бе даден стартът на щафетата, бе запален от резервния пламък ден по-рано, предвидливо подготвен от Гръцкия олимпийски комитет. Причината за промяната в ритуала бе лошото време в местността Олимпия, където по традиция се дава начало на процесията. Заради дъжда церемонията се проведе на закрито без присъствие от обществеността и нямаше как да се произведе обичайното запалване на огъня от слънчев лъч.

Актрисата Мери Мина, която отново игра ролята на върховна жрица, предаде факела на Петрос Гайдацис, бронзов медалист в гребането от Париж 2024. На 4 декември щафетата ще отпътува от Атина за Италия и ще обиколи цялата страна домакин, докато стигне в подножието на Алпите за откриването на зимната олимпиада на 6 февруари 2026 г.

„В един разделен свят, в който живеем днес, игрите имат истинско символично значение – заяви президентът на МОК Кърсти Ковънтри. - Наш дълг е да гарантираме, че спортисти от цял свят могат да се съберат мирно и да вдъхновяват мечтите и надеждите на хората по света“.