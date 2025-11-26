Бойната карта на SENSHI 29: Предстои епичен финал на 2025 г.

Бойната карта на SENSHI 29 вече е тук. Ясни са имената на професионалните бойци, които ще участват във финалното издание на SENSHI за годината. То ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта във Варна.

12 двубоя, 24 професионални атлети от 16 държави и истински триумф на тежките категории очаква публиката. Сред големите атракции на вечерта ще бъдат трите мача в категория +95 кг, както и добре познати имена от света на професионалния кикбокс – Янис Стофоридис, Едуард Алексанян, Ведат Ходук и Карим Мабрук.

Освен Алексанян, познат още като Mr. Action, в бойната карта на SENSHI влиза и още един любимец на варненската публика – Али Юзеир, който в момента се състезава на Световното първенство по кикбокс WAKO в Абу Даби. Още няколко имена от бойната карта на SENSHI 29 в момента са претенденти за световни титли на WAKO и също се състезават в Абу Даби – хърватинът Вито Косар и Мантас Римдейка от Литва.