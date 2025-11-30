България е №1 в естетическата гимнастика

България спечели титлата на световното първенство по естетическа групова гимнастика в комплекс „СамЕлион“ в Самоков. Тимът ни в състав Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева беше безапелационен и за втори път в кариерата си оглави класирането след Грац 2022. По-рано тази година българките станаха и европейски шампионки в Унгария.

Тимът на треньорката Кристина Ташева събраха оценка от 58,700 точки и остави зад себе си „неутралните“ рускини от Мадона (56,800 т.) и финландския Минетит (56,650 т.). Надпреварата бе изгледана и от старши-треньора на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова.