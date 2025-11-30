Цолов е на нивото на Формула 2 още от първия уикенд

Никола Цолов показа, че е на нивото поне на Формула 2 още в първия си уикенд в най-силните подгряващи серии за Формула 1. В спорт, в който външната подкрепа често играе дори по-голяма роля от способностите на състезателя, 18-годишният българин продължава опитите си да се наложи с класа. Ден след пропуснатия подиум в спринтовата гонка в Катар Цолов записа първите си точки със седмо място в дългото състезание.

Асът от академията на Ред Бул потегли отг четвърта позиция, но с течение на гонката „слезе“ и до десето място, тъй като бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника зе безопасност. При това по-малко от 24 часа по-рано, след като бе избутан от мексиканеца Рафаел Виягомес в битката за третото място в спринта и остана десети. И все пак класирането в топ 10 в първия му уикенд с кола от Формула 2 бе отбелязано като достоен дебют за Никола в сериите, в които ще кара и следващата година.

„Най-важното е, че завърших всички обиколки в двете състезания този уикенд, това ще ми помогне за Абу Даби – заяви Цолов след финала. - Вече знам какво представлява спирането в бокса, какво е да излезеш със студените гуми след това, както и разбрах колко много неща се случват едновременно. разбрах кога мога да натискам гумите и кога – не, защото научих много нови неща. Като за първи път мисля, че се получи добре. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 мисля, че е добър старт. На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре“.