Карлос Насар подписа договора с федерацията по вдигане на тежести, ще продължи да се състезава за България

Олимпийският и световен шампион Карлос Насар подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и ще продължи да се състезава за България.

"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България", каза Карлос Насар на пресконференция.