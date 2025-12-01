Карлос Насар подписа договора с федерацията по вдигане на тежести, ще продължи да се състезава за България

Автор: Труд
Спорт

Олимпийският и световен шампион Карлос Насар подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и ще продължи да се състезава за България.

"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми. На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България", каза Карлос Насар на пресконференция.

Още от (Спорт)

Най-четени

Мнения