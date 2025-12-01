GERENA.BG: Гласът на "Синята" истина – пет години отдаденост на каузата "Левски"

Преди малко повече от пет години, в един преломен момент за българския футбол, група ентусиасти, обединени от пламенна "синя" любов, поставиха началото на проект, който днес е неразделна част от ежедневието на хиляди привърженици на ПФК "Левски" София. На 7 май 2020 година се роди GERENA.BG – медия, създадена от левскари за левскари, с една ясна и непоколебима мисия: да бъде безкомпромисен защитник на истината за най-обичания клуб в България.

Създадена от любов, изградена с чест

Идеята за GERENA.BG се корени в дълбока необходимост. Години наред, клубът ставаше обект на подвеждащи публикации и непроверени слухове в широк спектър от медии, които често нанасяха вреда на имиджа и стабилността му. Тази болка и гняв се превърнаха в движеща сила за петимата основатели, водени от общия идеал: "Левски" трябва да има своя собствена, независима и надеждна платформа.

"Всичко започна с петима души, водени от общ идеал – да има място, в което „синята“ идея живее чиста и неподправена. Място, в което новините за ЛЕВСКИ СОФИЯ се проверяват внимателно, преди да бъдат публикувани."

GERENA.BG възникна като коректив, ангажирайки се с желязно правило: фактите преди сензацията. Приоритет е да се предоставя проверена информация, която да е в унисон с етиката и интересите на "синята" общност, неподвластна на натиск или фалшиви внушения.

В моменти на криза и триумф: непоклатима подкрепа

От първия си ден, GERENA.BG доказа, че присъствието ѝ не е просто медийно, а преди всичко ангажирано. Екипът беше там, където "Левски" се нуждаеше най-много – до отбора, до легендите, до феновете.

Най-значимата роля на медията се прояви в най-трудните времена за съществуването на клуба, когато над "Герена" тегнеше реалната заплаха от фалит. GERENA.BG застана рамо до рамо с клуба, превръщайки се в негов официален медиен партньор – безвъзмездно и доброволно.

Активно популяризиране на всички инициативи за набиране на средства. Връщане на надеждата: Непрестанно поддържане на духа и информирането на феновете.

Този общонационален поход за оцеляване увенча успеха си. "Левски" беше спасен. Тази победа е свидетелство за силата на цялата общност, а GERENA.BG е горда, че бе сред основните двигатели на този процес.

Гласът на левскарите и корективът на фалша

През годините, GERENA.BG се утвърди не просто като новинарски сайт, а като пълноценна платформа за диалог. Медията даде трибуна на легендите на клуба и представи откровени интервюта с едни от най-ярките имена в "синята" история. Читателите бяха срещнати и с настоящите футболисти, потапяйки ги в атмосферата на стадиона и съблекалнята.

Съдържанието винаги е било:

Покриващо пълния спектър от теми, свързани с клуба. Честно и съобразено: Насочено към вкуса и очакванията на левскарите.

Един детайл, който подчертава чистата мисия на медията, е нейната финансова независимост:

Никога не сме взимали нито стотинка за нашата работа. Всичко, което правим, е напълно безвъзмездно. Защото когато е за Левски, то е от сърце.

От петима до над десет отдадени професионалисти

Днес екипът на GERENA.BG наброява над 10 души, всички от които са посветени на "синята" идея. Мисията остава непроменена: да се пази доброто име на клуба и да се предоставя единствено проверена информация.

GERENA.BG е:

Независима "синя" медия: Без външни или комерсиални зависимости. Истински коректив: Срещу фалшивите новини, които вредят на клуба. Дом за левскарите: Място, където фактите са над всичко и "Левски" е кауза.

GERENA.BG не е просто поредният сайт за новини. Това е общност, това е кауза, това е гласът на "Левски". И този глас ще продължи да звучи – силно, честно и синьо.