Мартин Атанасов спечели "българското дерби" в италианския волейбол срещу Александър Николов

Отборът на Веро Волей Монца се наложи над Кучине Лубе Чивитанова с 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:14) в мач от деветия кръг на италианската волейболна Суперлига. Титуляр за Монца бе българският национал Мартин Атанасов, а като резерва влезе младежкият национал Жасмин Величков. Лидер за Чивитанова отново бе Александър Николов. Мартин Атанасов реализира 15 точки, сред които 14 от атака (50% успеваемост) и една успешна блокада. Той направи и решителната точка за тима си при затварянето на важния първи гейм с 25:23. Величков имаше епизодични появи в първите два гейма, като направи една успешна блокада. Алекс Николов бе най-резултатен в мача с 26 точки - 18 от атака (42% успеваемост), цели 5 аса (най-много от всички на паркета) и 3 блокади.

Тимът на Монца е на десето място със 7 точки, като изпревари Чистерна, а Чивитанова е на пето място със 17 точки, отстъпвайки малко от позициите си.

Отборът на Гротадзалина отстъпи пред лидера Перуджа с 0:3 (23:25, 21:25, 21:25). Илия Петков бе титуляр за домакините и реализира 6 точки - 5 от атака и един ас от сервис. Георги Татаров бе много малко на терена като резерва с третия гейм, като изпълни един сервис и посрещна една топка. Гротадзолина е на последното 12-о място в подреждането само с една точка, като тимът е сериозна застрашен от изпадане.

Тимът на Падуа загуби с 0:3 от Пиаченца (21:25, 20:25, 18:25). За Падуа не игра националът Борис Начев, а отборът е на девето място в класирането с 8 точки.