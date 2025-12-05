Плувците остават без финал в Люблин

Българските плувци остават без нито един финал в дисциплина на европейското първенство в малък басейн в Люблин (Полша). За подобно класиране не стигна дори националният рекорд на Петър Мицин на 800 метра свободен стил – 7:46,98 минути, което бе с блбизо секунда под досегашното му върхово постижение от европейското в Отопени (Румъния) преди две години.

„Радвам се за рекорда, ако бях тръгнал по-бавно, времето щеше да е по-добро“, заяви Мицин, който зае 17-о място в дисциплината си, а Диана Петкова е 19-а на 200 м съчетано с 2:11,63 мин – с близо 2 сек по-слабо от личното й постижение.

„Не усещам много добре водата тук, чувствам се супер лека и много добре, но накрая нещата не се получават добре – призна пловдивчанката. - Изненадващо е и за мен, не ми се е случвало преди. Кофти е, че отново съм първа резерва. Надявам се някой да се откаже”.

Габриела Георгиева пък остана на последното 16-о място в полуфиналите на 100 м гръб с 59,83 сек.