Наказание свали Цолов от първата редица на старта на спринта от Формула 2 в Абу Даби

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов получи наказание от три места за предстоящите стартове в събота и неделя от състезанието за Голямата награда на Абу Даби.

Цолов, който кара за тима на Кампос Рейсинг, даде девето време в квалификацията и трябваше да започне девети в неделното основно състезание и втори в спринтовата надпревара в събота. Санкцията обаче ще го измести на петото място за съботния старт и на 12-ото за неделния.

Българинът, който е част от академията на Ред Бул, бе подведен под отговорност заради блокиране срещу британеца Люк Браунинг в деветия завой на пистата "Яс Марина" в момент, в който пилотът на Хайтек опитваше да направи бърза обиколка.