Сашо Андреев и Ивелина Шенкова спечелиха „Златен пояс“ за най-добър спортист за 2025 година

Сашо Андреев, Ивелина Шенкова, сенсей Петко Чирпанлиев, Стоян Гочев и сенсей Пламен Юруков са големите носители на „Златен пояс“ 2025 – най-престижните отличия в бойните спортове у нас. Наградите на Националната асоциация на бойните спортове се проведоха на 5 декември в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ и събраха 12-те федерации-членки на асоциацията.

По време на церемонията всяка от федерациите отличи своите най-успешни спортисти и треньори за 2025 г., а в края бяха обявени и петте големи победители – носителите на „Златен пояс“ 2025.

Голямата награда „Златен пояс“ в категория „Най-добър спортист – мъже“ за 2025 г. бе присъдена на Сашо Андреев от Българската федерация по канадска борба. Той получи отличието си от четирикратния K-1 Grand Prix световен шампион Семи Шилт. Андреев е световен шампион от първенството в Албена, европейски шампион от Клуж Напока и тринадесеткратен световен шампион.

В категория „Най-добър състезател – жени“ наградата получи Ивелина Шенкова от Българската федерация по ушу. Трофеят ѝ бе връчен от четирикратния K-1 Grand Prix световен шампион Ернесто Хуст. Шенкова е носител на два златни, два сребърни и пет бронзови медала от Републиканските първенства по ушу в Елин Пелин, седем световни титли от първенството по винг чун във Фошан, Китай, и четири златни отличия от Балканските отворени игри в Бургас.

Призът „Най-добър треньор“ за 2025 г. беше връчен на сенсей Петко Чирпанлиев от Българската карате киокушин федерация. Отличието му бе поднесено от легендата в кикбокса Анди Зауер. Сенсей Чирпанлиев е личен треньор на редица шампиони, сред които Моника Стоянова, Александра Иванова – вицешампион от световното първенство в Германия, и Неджми Бозов – световен шампион от Лайпциг.

В категория „Ярка победа“ „Златен пояс“ 2025 получи Стоян Гочев от Българската федерация по кудо. Наградата му бе връчена от първия K-1 MAX световен шампион Алберт Краус. Гочев е европейски шампион за 2025 г. от СК „Кудо – Бургас“ и демонстрира серия от впечатляващи победи през сезона.

Отличието „Златен пояс“ 2025 в категория „Вярност на традициите“ бе присъдено на сенсей Пламен Юруков, който отбелязва 40 години активно развитие на айкидо общността в България. Призът му бе връчен от Николас Петас – последния ученик учи-деши на създателя на киокушин Масутатсу Ояма. Поради възпрепятстване, наградата беше приета от негово име от Ариане Тиабо-Веспиер от Федерацията по кудо.

Годишните награди „Златен пояс“ се провеждат за осма поредна година от НАБС – единствената асоциация по бойни спортове, акредитирана от Министерството на младежта и спорта на България. Наградите целят да отдадат заслужена почит към онези състезатели и треньори, които със своя талант, дисциплина и устойчивост допринасят за развитието на бойните спортове и за отличното представяне на България на световните спортни форуми. Председател на НАБС е шихан Иво Каменов. В асоциацията членуват 12 федерации, обединяващи над 40 000 спортисти и 476 клуба.