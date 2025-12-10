Български подвизи на старта на Шампионската лига по волейбол

С отлични изяви на звездите на българския волейбол бе белязан стартът на Шампионската лига при мъжете. В духа на магическото филипинско лято Александър Николов продължава да забива най-много от всички в противниковите полета. Българинът бе определен за най-полезен играч за италианския Кучине Луче (Чивитанова) при победата с 3:0 (16, 17, 22) над френския Монпелие.

Посрещачът се отчете със 17 точки, като показа 81% ефективност в атака, а направи и 3 аса. А капитанът на националния ни отбор Алекс Грозданов, който брани честта на Богданка (Люблин), спечели „българското дерби“ с турския Халкбанк (Анкара). Полският тим също взе чист успех – 3:0 (20, 14, 13), а централният блокировач допринесе със 7 т., докато най-резултатен с 18 т. бе кубинецът с полски паспорт Вилфредо Леон. От другата страна на мрежата бяха бившите звезди на националния ни тим Цветан Соколов (8 т.) и Матей Казийски (6 т.), които обаче не успяха да измъкнат тима, воден от Радостин Стойчев.

Силно българско представяне имаше и на старта на световното клубно първенство за жени в Сао Пауло (Бразилия). Мария Колева заби 13 точки за домакините от Дентил/Прая (Уберландия), които надиграха с 3:0 (11, 17, 15) египетския Замалек (Гиза).