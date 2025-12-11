Насар и волейболистите със Спортен Икар

Карлос Насар остава големият герой на българския спорт и за втора поредна година заслужи наградата „Спортен Икар“ на Фондация „Български спорт“. Щангистът затвърди доминацията си в две нови категории, в които спечели европейска и световна титла и постави нови световни рекорди. А към него като номер се се присъединиха и играчите от мъжкия национален отбор по волейбол, които заслужиха приза за Отбор на годината след второто място на световното първенство във Филипините.

А годината, която бе незапомнено изпъстрена с успехи, излъчи още куп призьори. Алберт Попов е отличен за „впечатляващо представяне“ след втората българската победа в историята на Световната купа по ски, същият приз получава и световният шампион по сноуборд Тервел Замфиров. А колегата му на пистата Радослав Янков ще вземе награда за „шампионско дълголетие“. Категория „пробив в световния спорт“ е за новия феномен в световния волейбол Симеон Николов и фурията на сноуборда Малена Замфирова, сестра на Тервел. А братът на Симеон – Александър Николов, е с „достойно представяне“, след като освен всичко друго стана и най-добър реализатор на мондиала във Филипините.

Същото отличие ще получат голямата звезда на родния биатлон Милена Тодорова, която ни върна на почетната стълбичка на Световната купа след 21 години, както и петият в скока на дължина от световното по лека атлетика в Токио Божидар Саръбоюков. А още куп отличия ще има и за многобройните си изтъкнати асове с трайно присъствие в световния спорт. Призовете ще бъдат раздадени на 19 декември на церемония в Гранд Хотел София.