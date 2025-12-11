Левски не се затрудни с Витоша за Купата

Левски води в класирането в Първа лига, но не „губи скорост“ и за Купата на България. След класическото 3:0 при гостуването на Хебър на старта, „сините“ преодоляха със същия резултат и второто препятствие – Витоша (Бистрица).

Автогол на Румен Гьонов в 12-ата минута влоши положението на гостите на стадион „Георги Аспарухов“. Попадението бе предизвикано от Борислав Рупанов, който стартира в центъра на атаката на мястото на Мустафа Сангаре. Но „тигрите“ удържаха интригата до началото на второто полувреме, когато Радослав Кирилов удвои, а Марин Петков сложи точка на спора в 71-ата минута.

„В общи линии направихме това, което трябваше и спечелихме мача – заяви наставникът на Левски Хулио Веласкес. - В такъв мач има известно напрежение докато не падне вторият гол. След него се успокоихме. Най-важното е, че вече сме в следващата фаза“.