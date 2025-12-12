Италия бойкотира Синер, избра Музети

Яник Синер спечели две титли от Големия шлем и щеше да завърши годината като тенисист №1, ако беше играл през целия сезон, но това не се оказа достатъчно за италианските спортни журнаристи, които го пренебрегнаха в анкетата на спортист на годината в страната. При това за сметка на негов колега в тениса – Лоренцо Музети, който успя да стигне до 6-ото място в света, полуфинал на Ролан Гарос и влезе „на магия“ на финалния турнир на АТП.

Вотът за приза на най-големия спортен всекидневник „Гадзета дело спорт“ предизвика куп полемики на Ботуша, като всеобщо е мнението, че италианската преса се е настроила срещу Синер. Има разделение единствено относно причините – едни смятат, че симпатиите са се обърнали срещу бившия скиор от Южен Тирол заради изтърпяното допинг наказание от три месеца, което го извади от игра през пролетта. Санкцията беше приета по споразумение с АТП и беше насрочена така, че Синер не пропусна нито един турнир от Големия шлем. Любопитно е, че в онзи момент Яник се ползваше в пълната подкрепа на италианските медии.

А огромната част от критиките им си навлече с отказа да играе на финалите за купа „Дейвис“ в Болоня, след като преди това обра овациите на АТП финалите в Торино. Музети също се отказа от отборния турнир, който Италия защити и без двамата, но пресата го пощади за разлика от първата ракета.

„Беше страхотен сезон за мен, влязох в топ 10, стигнах финал в Монте Карло... - коментира призьорът. - Опитвам се да намаля изоставането си от Синер и Карлос Алкарас...“