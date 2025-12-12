Всичките ни сноубордисти на старт в Кортина

България ще бъде представена с най-добрите си състезатели в първия старт за Световната купа по алпийски сноуборд в Европа, който ще се проведе в Кортина д'Ампецо (Италия) утре. Финалите са на осветление от 18,30 ч българско време и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3.

При жените ще участват втората от Световната купа в Криница – Малена Замфирова, която зае трето място в първия старт за сезона в Милин (Китай), както и ветеранката Теодора Пенчева. При мъжете сме с всички най-добри състезатели в момента: Радослав Янков, Тервел Замфиров, Кристиан Георгиев, Петър Гергьовски и Александър Крашняк.

Стартът ще е първи за сезона за Тервел, който е световен шампион при мъжете и води специалната подготовка за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Надпреварата от най-голямото спортно събитие в сноуборда обаче няма да е в Кортина д'Ампецо, а в Ливиньо.