Триумфално завръщане на Вон на пистата

Класата е вечна, доказва Линдзи Вон след завръщнето си на пистата. Олимпийската шампионска в спускането от Ванкувър 2010 направи сериозна заявка за още слава на игрите в Милано/Кортина с февруари, след като направи гръмотевичен старт на сезона – победа в Санкт Мориц (Швейцария).

41-годишната американка напомни за най-добрите си дни и с убедително каране остави на почти секунда австрийката Магдалена Егер, за да стане най-възрастният състезател, мъж или жена, спечелил състезание от Белия керван.

„Обадих се на баща ми и той плачеше на телефона, никога не съм го чувала толкова развълнуван – заяви Вон. - Това означава наистина много и за мен. Още през лятото знаех, че съм на прав път и ето, че работата се отплаща. Знам, че не всички ми желаят успех, но когато чуя да говорят нещо за мен, ме мотивират още повече“.

Линдзи отново е в играта, след като претърпя иновативна операция на коляното, заради която се оттегли от спорта преди 6 години. Миналия сезон направи недотам успешен опит за зарвъщане в спорта, но сега е решена да участва на още една олимпиада.