Рилецо и Балкан с победи на върха в НБЛ

Рилски спортист и Балкан затвърдиха челните си позиции в редовния сезон на НБЛ с нови победи в 11-ия кръг. Рилецо спечели трудно дербито на кръга със Спартак (Пл) – 85:80 в „Арена СамЕлион“. Разликата бе фиксирана до края на третата четвърт и удържана в последната, а с най-голям принос – 25 точки и 6 борби, бе Алън Арнет. Джейлън Маклауд отговори с 23 т., а Мартин Сотиров с 21 т. за гостите от Плевен. А шампионите остават начело в класирането с 9 победи и 1 загуба. След четвъртата загуба Спартак остава на четвърто място (с шест победи), като изостана от Черно море Тича, който е със 7-3.

Балкан пък е на второ място с баланс 8-2, след като надигра с 88:65 новака Ботев 2012. Седем играчи на зелените се отчетоха с двуцифрен актив, Джамари Блекман и Алекс Симеонов с най-много – по 15 т. За домакините над всички бе Георги Герганов – 21 т., 7 борби и 4 асистенции.