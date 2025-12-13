Естественият сняг в Пирин очарова Джорджо Рока

Ски сезонът в Банско е открит повече от месец преди предвидените стартове за Световната купа по сноуборд. При това в много „тежки“ метеорологични условия – домакините от концессионера на ски зоната „Юлен“ така и не дочакаха достатъчно дълъг студен период, за да покрият с изкуствен сняг всичи писти. И все пак шоуто се състоя – принудително, но и доста сполучливо на над 2500 метра надморска височина непосредствено под връх Тодорка. Дотам, докъдето имаше естествена снежна покривка.

„Ние нищо не сме направили, Господ ни даде снега и ние само обработихме пистите“, заяви маркетинг-директорът на „Юлен“ Иван Обрейков.

По традиция тържественото откриване на сезона е на Бъндеришка поляна, но засега там снегът е само в надеждите на любителите на ски забавленията.

А те бяха най-нетърпеливите и бързаха да се спуснат от върха докъдето мога. И всички останаха доволни – трасетата в горната част на зоната бяха перфектно обработени, а времето беше като извадено от мечтите – ярко слънце, лек ветрец и никакви облаци.

„Успяхме да удовлетворим желанието им за сняг“, добави Обрейков и изрази надежда условията скоро да позволят заснежаването на цялата зона със 7-километровия ски път от Бъндеришка поляна до Банско, който засега е зелен вместо бял. По думите му поне седмица е необходима за натрупване на достатъчно покривка преди подготовката на пистата за надпреварата в сноуборда, предвидена за 17-19 януари.

А големият гост на събитието Джорджо Рока бе очарован от условията. Оказа се, че италианското величие не е карал много отдавна на „небесен“ сняг – във всички курорти залагат на този от оръдията.

„Усещането беше фантастично! - призна легендата на слалома. - Благодарен съм на Марк Жирардели за поканата. Той е мой идол в спорта откакто бях дете. Пистите тук са много добре обработени, а хората са много гостоприемни“.

Рока обаче не донесе „добри новини“ за българите с прогнозата си за олимпийския слалом в родната му Италия през февруари. Според него нашият ас Алберт Попов не е сред фаворитите, тъй като ниският му ръст му дава предимство на по-стръмни трасета, докато това в Бормио, което ще приеме алпийците, е по-равно.

„Но сега предстои слаломът в Мадона ди Кампильо, който той спечели миналата година и очаквам отново да покаже на какво е способен при удобни за него условия добави“, Рока.