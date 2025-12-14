Алберт Попов след 19-ото място във Вал д'Изер: Писта за туристи

Алберт Попов не остана доволен от условията на слалома за Световната купа във Вал д'Изер (Франция), след като зае 19-ото място. Най-добрият ни скиор загуби доста време в първия манш, в който даде 17-о време на 1,83 секунди от лидера Лоик Меяр (Швейцария). Това го прати в недотам удобен момент и за старта на втория, след като вече 13 от колегите му бяха изровили местата на завоите край коловете и така Попов финишира 19-и на 1,99 сек от норвежеца Тимон Хауган, който отмъкна победата с 0,28 сек пред Меяр, а трети на 0,34 сек остана Хенрик Кристоферсен (Норвегия).

„Писта за туристи!“, подхвърли Алберт след финала, явно визирайки равния профил на трасето. Известно е, че по вкуса на родния ас са по-стръмните писти.

Линдзи Вон пък не успя да запише трети пореден подиум в скоростните дисциплини за жени в Санкт Мориц (Швейцария). След като зае първо и второ място в спусканията, 41-годишната американка остана 4-а на супер-г само на 27 стотни зад победителката Алис Робинсън (Нова Зеландия). На подиума се качиха още Роман Мирадоли (Франция, +0,08 сек) и София Годжа (Италия, 0,19 сек).