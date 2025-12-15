Карлос Насар: Ако обжалват избора на Златев, може да сменя държавата

Олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар изразяваше подкрепа за кандидатурата на Асен Златев още преди Общото събрание. Спортист ?1 на България се надява в БФВТ да не се стига до съдебни саги като в други спортни централи, тъй като това може да се отрази на възможността му да се състезава под родното знаме.

„Асен Златев е човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава, той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали – заяви Насар. - Страницата не е затворена, постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата, но най-хубаво е да има разбирателство“.