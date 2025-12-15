Белгиец стана треньор на Григор

Белгиецът Ксавие Малис е новият треньор на Григор Димитров. Най-добрият ни тенисист съобщи новината с публикация в социалните мрежи и кадри от тренировка в Дубай. Димитров се подготвя в емирството за новия сезон, а край него вече е 45-годишният Малис, който минава за един от обещаващите специалисти в мъжкия тенис.

Белгиецът бе предишният треньор на втората ракета на Австралия Алексей Попирин и миналата година го изведе до първа „Мастърс“ титла и сериозен прогрес в ранглистата, което му донесе и номинация за „треньор на годината“ в годишните награди на АТП. Преди това Малис беше начело на щабовете на недотам успешния си сънародник Рубен Бемелманс и Лойд Харис (ЮАР), а след раздялата с Попирин за кратко работи с Талон Грикспор (Нидерландия) и Юнчаокете Бу (Китай). Белгиецът сложи край на състезателната си кариера през 2020 г., като най-доброто му класиране в ранглистата е 19-о място, а дори има три мача с Григор – една победа и две загуби – периода 2012-2013 г.

В екипа на родния ас останат физиотерапевтът Марк Бендър и кондиционният треньор Ютака Накамура, които работеха и с предишния му наставник Джейми Делгадо. Британецът напусна, за да поеме сънародника си Джак Дрейпър, след като стана ясно, че Димитров остава извън игра в продължение на месеци след травмата на Уимбълдън.