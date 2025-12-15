Лечева определя олимпийската делегация за Милано/Кортина

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати писмо до Стефка Костадинова, с което я информира как ще бъде определена делегацията за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 година.

Пълен текст на писмото:

"Уважаема госпожо Костадинова,

С настоящото писмо искам да Ви информирам, че избраното на 19 март 2025 година Изпълнително бюро на БОК ще определи състава за Олимпийските игри в Милано Кортина 2026 на следващото свое редовно заседание.

Както Ви е известно, аз като избрана за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) и генералният секретар Данаил Димов сме единствените оторизирани от Международния олимпийски комитет (МОК) да подаваме заявки за акредитации, както и да заявяваме участие на българските спортисти и делегация в Олимпийски игри и всички останали събития, свързани с календара на Международния олимпийски комитет.

Напомням Ви отново указанията на МОК от 17 май 2025 година, които не са променени и до днес, а именно: "Г-жа Лечева и новоизбраното ръководство на БОК ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват БОК пред МОК, в рамките на олимпийското движение и на всички признати от МОК събития и игри.

Разчитаме на съдействие и отговорни действия от страна на всички, за да спазим горепосочения подход в интерес на олимпийското движение и спортистите в България, тъй като наближават редица важни спортни събития, сред които по-специално Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026.

Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружение "Български олимпийски комитет" във вътрешните отношения на Сдружението решения могат да бъдат взимани единствено от избраното на 19 март 2025 година Изпълнително бюро.

В тази връзка ще бъдете информирана за всички решения на Изпълнителното бюро на БОК за изпълнение.

Българският олимпийски комитет, като символ на олимпийските ценности и обединител на българския спорт, в лицето на новоизбраното си и признато от МОК ръководство, ще бъде пример за прозрачност, диалог и отговорно управление и ще изпълнява изцяло възложените му от устава задължения в съответствие с предписанията на МОК."

Писмото е подписано от Весела Лечева, председател на БОК.