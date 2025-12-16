Юлияна Янева и Магомед Рамазанов са №1 в борбата за 2025 г.

Юлияна Янева и Магомед Рамазанов бяха наградени като най-добре представили се през отиващата си година при жените и мъжете от БФ Борба. Янева донесе единствения медал на България от световното първенство – сребърен, а наставникът й Серафим Бързаков бе отличен за треньор №1 за годината в спорта. Рамазанов донесе една от двете европейкси титли през пролетта, но пропусна мондиала заради травма. А другият ни континентален първенец Кирил Милов не участва на световното заради разногласия с новото ръководство на централата, както и останалите състезатели от ЦСКА. Те пропуснаха и церемонията по награждаването в зала „Диана“, а председателят на федерацията Станка Златева ги предупреди, че бойкотът им ще се обърне срещу тях.

„На 4 януари ще започнем подготовка за Белмекен, абсолютно всички медалисти – европейски, републикански, световни, всички ще бъдат поканени на лагер и ако те желаят, да заповядат – обяви Златева. - Никой не ги е гонил. Ако ли не, това си е тяхно решение и те могат да отговарят. Канили сме ги много пъти и са отказвали. Пак ще направим същия жест и решението ще бъде тяхно. Те са големи момчета и осъзнават за какво става въпрос. Да, имат уважение към г-н Гриша Ганчев, но спортът е до време и една загубена година коства много на тях, не на мен“.