Витоша (Бистрица) аут от Трета лига

Доскорошният член на футболния ни елит Витоша (Бистрица) вече няма да играе дори в Трета лига. „Тигрите“ напуснаха Югозападната група, тъй като клубът няма пари да продължи участието си. Решението било взето два дни след отпадането от Левски на осминафиналите за Купата на България, което се превръща в последния мач на тима. Ръководството събрало футболистите на вечеря и им съобщило новината.

„Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по-високи цели и връщането на отбора в професионалният футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига – гласи част от изявлението на клуба. - При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл. Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол. Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите. Малки „тигри“ мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето“.

„Бистришките тигри“ са на трето място от 18 тима в Югозападната Трета лига с с 38 точки, с 8 т. под лидера Рилски спортист. А в предишните години Витоша дори бе част от Първа лига (от 2018 г. до 2020 г.), а в отбора им за ветерани се изявява лидерът на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов.