И щангите влизат в съда - три клуба пуснаха жалби срещу Асен Златев

Съдебните саги в българския спорт се увеличиха с още една, след като три жалби блокираха встъпването в длъжност на новоизбрания председател на Българската федерация по вдигане на тежести в длъжност. Те са дело на три клуба – Христо Бъчваров (Сливен), Аполон (Стара Загора) и ЦСКА, които гласуваха за досегашния шеф на централата Стефан Ботев на форума в понеделник.

Така щангите ще влязат в цикъл, подобен на този в Българския олимпийски комитет, където вече 9 месеца Весела Лечева не може да встъпи в длъжност. Не е ясно как новото положение ще се отрази на кариерата на голямата звезда на спорта Карлос Насар. Олимпийският, световен и европейски шампион и притежател на няколко световни рекорда обяви, че ако Златев не оглави централата, може да приеме някоя от щедрите оферти от арабски страни и да смени спортното си гражданство. Щангистът влезе в конфликт с Ботев покрай разпределението на средства и приходите от спонсори. Насар твърди, че подготовката му струва половин милион лева, които е събрал от лични спонсори. Ботев пък оглави централата в момент, когато тя бе изправена пред фалит и бе спасена като по чудо с финансова помощ от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Впоследствие досегашният шеф на спорта обяви, че депутатът ще продължи да помага само ако той остане начело на федерацията, а Асен Златев изрази надежда, че подкрепата няма да бъде спряна и при смяна на ръководството.